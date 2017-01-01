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Екс-заступникам зампрокурора Сум оголошено підозру у справі про неправомірні дії стосовно учасників Революції Гідності на початку 2014 року

Колишнім заступникам прокурора міста Суми оголошено підозру у справі про неправомірні дії стосовно учасників Революції Гідності на початку 2014 року.

Про це повідомляє прес-служба ГПУ.

«Так, за результатами зібраних доказів оголошено підозру колишнім заступникам прокурора міста Суми, яким інкримінується організація та координація дій підлеглих працівників щодо притягнення завідомо невинних осіб (учасників мирних акцій протесту) до кримінальної відповідальності, замаху на незаконне тримання їх під вартою, вчинених саме з метою незаконного перешкоджання проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій», – йдеться в заяві.

Відзначається, що один з підозрюваних в даний час займає посаду начальника відділу прокуратури Сумської області.

Дії підозрюваних кваліфіковано за ч. 2 ст. 343 (втручання в діяльність працівника правоохоронного органу, працівника державної виконавчої служби, приватного виконавця), ч. 1 ст. 372 (притягнення завідомо невинного до кримінальної відповідальності), ч. 4 ст. 27, ч. 2 ст. 15, ч. 2 ст. 371 (завідомо незаконні затримання, привід, домашній арешт або тримання під вартою), ст. 340 (незаконне перешкоджання організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій) КК України.

До суду внесено клопотання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

У ГПУ повідомили, що стосовно інших співучасників цих злочинів досудове розслідування триває, в розшуку перебуває колишній начальник ГУМВС України в Сумській області.