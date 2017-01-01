Ексгумація Олександра Олеся була вимушеною, – дипломат

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Українські дипломати у Чехії дізналися про ексгумацію 2 січня

Ексгумація останків письменника Олександра Олеся, який був похований у Чехії, була вимушеною.

Про це повідомив тимчасово повірений у справах України в Чехії Зіновій Гошовський в ефірі Еспресо.TV.

За його словами, українські дипломати у Чехії дізналися про ексгумацію 2 січня.

«Ексгумація була вимушеною. І це пояснював гендиректор управління празьких цвинтарів. Олександр Олесь був похований у 1944 році, його дружина у 1948, домовини повністю прогнили, тому останки провалилися, коли відкрили домовину – це з’ясувалося. Тому останки мусили підняти наверх і їх перемістили», – зазначив Гошовський.

Він стверджує, що ці останки вдалося побачити і навіть сфотографувати українській стороні. Далі, за його словами, було домовлено, щоб не дати поховати на цій могилі Володимира Михайлишина (який опікувався могилою Олександра Олеся і мав право на її місце) над останками, домовилися з директором цвинтаря, що останки письменника будуть збережені у спеціальному місці – депозитарії.

Нагадаємо, останки відомого українського поета Олександра Олеся, похованого у Чехії, було примусово ексгумовано. За інформацією МЗС України, останки Олеся та його дружини після ексгумації перемістили до депозитарію Ольшанського кладовища.

Спадкоємці письменника вже дали згоду на перепоховання праху свого відомого предка в Україні.