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Президент України доручив Мінкульту організувати церемонію перепоховання

Президент України Петро Порошенко доручив МЗС забезпечити перевезення останків Олександра Олеся в Україну. Про це на своїй сторінці у Facebook написав прес-секретар Порошенка Святослав Цеголко.

«Президент доручив Міністерству закордонних справ забезпечити перевезення останків Олександра Олеся на Батьківщину. Згоду на це вже дали нащадки письменника. Також Петро Порошенко доручив Міністерству культури організувати церемонію перепоховання в Україні», - написав він.

Нагадаємо, правнуки письменника Олександра Олеся, яких розшукали в Канаді, погодились на перепоховання його решток в Україні.

Як повідомлялося, на Ольшанському кладовищі у Празі вранці 3 січня було ексгумовано останки українського письменника Олександра Олеся.

Тимчасовий повірений посольства України в Чеській Республіці Зиновій Гошовський провів зустріч із директором усіх цвинтарів Праги і попросив утримувати останки Олександра Олеся в депозитарії, допоки нащадки письменника у Канаді не приймуть рішення про місце поховання.

Президент Петро Порошенко доручив Міністерству закордонних справ України терміново втрутитися в ситуацію щодо поховання відомого українського письменника Олександра Олеся у Чехії.

Прем’єр-міністр Володимир Гройсман заявив, що уряд України виділить всі необхідні кошти для перевезення останків письменника Олександра Олеся до Києва. Крім того, при Міністерстві культури України буде створено спеціальну міжвідомчу комісію, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.

Як повідомили в Українському інституті національної пам’яті, за межами України знаходиться понад 250 тисяч могил видатних українців, чимало з них - під загрозою.