Експерт про децентралізацію: У тих селах, де вільної землі вже немає, сільські голови готові йти на об’єднання

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Навколо Києва земля є доволі дорогою, тому сільські голови зацікавлені потихеньку безкоштовно нарізати землю і продавати її – Ткачук

Проведення децентралізації у економічно сильних регіонах гальмує дорога земля у селах навколо великих міст. Сільські голови продають вільну землю, після цього вони не проти проводити об’єднання територіальних громад. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів директор з науки та розвитку Інституту громадянського суспільства Анатолій Ткачук.

«Навколо Києва є зона в 50 км, яку я називаю жирними котами. Навколо Києва земля є доволі дорогою, тому сільські голови зацікавлені потихеньку безкоштовно нарізати землю, продавати її – і все буде добре. У тих сільських радах, де вільної землі вже немає, сільські голови готові йти на об’єднання», - зазначив експерт.

За словами Ткачука, навіть після того, як сільські голови готові до децентралізації, постають нові проблеми на шляху до об’єднання територіальних громад. «Запускається ідея, що не треба об’єднуватися навколо міст, треба об’єднуватися селам із селами, мовляв, міста будуть нас гнобити. І це черговий виверт, аби не допустити створення спроможних громад, які будуть динамічно розвиватися», - додав експерт.

Як зазначає Ткачук, ті громади, які створюються на основі розкиданих сіл, отримують кризу управління: немає достатньої кількості людей, які можуть управляти.

Ще одна проблема децентралізації в Україні, за словами експерта, - сепаратизм. «Якщо у вас 10–15 однакових сіл об’єднано і якесь село стало центром громади, то завтра інше село скаже: чому вони, а не ми є центром? Досвід Європи каже: одна громада – один центр, і тоді немає ніякого місцевого сепаратизму», - зазначив Ткачук.

Натомість, як стверджує Ткачук, ефективна децентралізація – це та, коли громади об’єднуються навколо великих міст. Тоді знімаються бар’єри навколо міста і бізнес починає поширюватися на сільські території.

Детальніше читайте: Анатолій Ткачук: Об’єднання в маленькі громади – шлях до сепаратизму