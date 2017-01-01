Експерт розказала, в якому випадку безвіз можуть забрати в України

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Виконавчий директор ГО «Європа без бар’єрів» Ірина Сушко

Сушко занепокоєна, що люди можуть зловживати безвізовим режимом

Якщо громадяни України будуть порушувати правила безвізового режиму, а саме шукати притулку, перебувати в країні більше, ніж 90 днів, то включиться механізм припинення візового режиму. Про це розповіла Ірина Сушко, виконавчий директор ГО «Європа без бар’єрів», під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

Сушко переконана, що ми сьогодні повинні відчути радість за можливсть користуватися безвізовим режимом, бо це величезна робота , яка проводилася і урядом, і громадянським суспільством, незалежними експертами майже сім років. «Наблизившись до безвізового режиму, ми залишаємо дуже важливі кроки, які є реформами в різних напрямках сери державної політики. Але цей оптимізм має буде конструктивним і без викривлень. Безвізовий режим залежить від влади, яка повинна продовжити здійснення реформ, а відповідальність за збереження безвізу сьогодні лежить на громадянах», - зазначає Сушко.

Вона занепокоєна, що люди можуть зловживати безвізовим режимом.

«Наприклад, поїхати за кордоном і там залишитися, або бути довше, ніж 90 днів. Якщо кількість таких громадян суттєво зросте, то будуть наслідки. Адже є чіткий механізм призупинення, який був розроблений ЄС саме для того, щоб регулювати питання міграційних чи без пекових ризиків. Є чіткий індикатор, за яким країни ЄС будуть слідувати. Зростання на 50% у порівнянні з попередніми двома місяцями є підставою для ліквідації безвізу для України, і повернення до візового режиму», - говорить експерт.

На її думку, деякі країни не були готові до безвізового режиму з Україною, адже нас побоюються через конфлікт на сході, через бажання українців отримати притулки в інших раїнах, і загалом зараз ЄС переживає міграційну кризу. Будь-яке відкриття кордонів – це стрес для країн ЄС.

«Україна може зіштовхнутися з випадками, коли окремі члени ЄС можуть маніпулювати статистикою щодо міграційних та безпекових ризиків. За Україною будуть спостерігати 7 років, як вона дотримується правил безвізового режиму, та як вона продовжує виконувати план дій у реформах», - резюмувала Сушко.

Нагадаємо, що безвізовий режим не дає права громадянам України на працевлаштування.

Для набуття чинності рішення про надання безвізу Україні потрібно пройти ще 5 етапів.



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Пропонуємо також переглянути запис прес-конференції «Безвізнаш! Що далі?» за участі Ірини Сушко, виконавчого директора ГО «Європа без бар’єрів» та Катерини Кульчицької, аналітика ГО «Європа без бар’єрів».