До набуття чинності безвізу для України лишилося п’ять кроків - Клімкін



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Безвізовий режим для України

Клімкін прогнозує остаточне рішення щодо безвізу за два місяці

Для набуття чинності рішення про надання везвізу Україні потрібно пройти ще 5 етапів. Про це в ефірі каналу «1+1» заявив міністр закордонних справ України Павло Клімкін.

«Кроки дуже прості. Зараз зберуться постійні представники країн Європейського союзу. Вони формально скажуть, що процес закінчився. Це безпосередньо Рада ЄС, Європейська комісія і Європарламент. Вони формально дають відмашку, готується рішення Ради ЄС, потім його спільно підписується в Європарламенті, це президент Єропарламенту і представник Мальтійського головування. Потім воно публікується і набуває чинності. І от, в принципі, 5 кроків», — сказав Клімкін.

«За процедурами Євросоюзу я даю там 2 місяці, плюс-мінус. Це приблизно так, як воно буде відбуватися», — додав він.

Як повідомляв «Главком», 6 квітня Європейський парламент 521 голосом підтримав надання українцям права на безвізові поїздки до країн ЄС.

У Європейському парламенті розповіли, з якими країнами ЄС і Шенгенської зони діятиме безвізовий режим для українців.

Документ про лібералізацію візового режиму мають підписати президент Європарламенту та головуючий у Раді ЄС представник Мальти. Рішення набуде чинності на 20-й день після опублікування документа. Експерти кажуть, що вже з середини червня українці, які мають біометричні паспорти, зможуть здійснювати короткотермінові (до 90 днів упродовж півроку) подорожі до Євросоюзу з туристичною метою.

Міністерство закордонних справ України очікує, що Рада ЄС найближчими тижнями схвалить остаточне рішення стосовно лібералізації візового режиму для громадян України.

Джерело: УНН