Експерт розказав, чому кияни заплатять за збитки від прориву трубопроводу

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Директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко

За словами експерта, «Київенерего» офіційно включає в тариф 18% втрат в тепломережах, тобто ми за це платимо в тарифі

18% втрат «Київенерго» офіційно закладає в тариф. Решту втрат компанії оплачують ті, у кого немає лічильників. Таку думку висловив директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко під час прес-конференції в прес-центрі Главкома.

За словами експерта, «Київенерего» офіційно включає в тариф 18% втрат в тепломережах, тобто ми за це платимо в тарифі. Якщо втрати більші , то існує безліч різних способів «закрити дірку втрат».

«Давайте розглянемо як це працює на прикладі Водоканалу. Ось прорвало магістральний трубопровід. Певна кількість води витекла, скільки витекло невідомо. У наступних місяцях тих мешканцям, в яких немає квартирних лічильників приходять рахунки по 10 кубометрів на особу. У кого є лічильник, той платив по лічильнику, у кого немає, платив по загально будинковому лічильнику. А його не можна проконтролювати. Підозрюю, що приблизно така ж схема буде і в «Київерго», - говорить Сергієко.

В Києві 12, 5 тис житлових будинків. З них 75% обслуговує «Київенерго».

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