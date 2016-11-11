Експерт розповів, чому при всій любові до СРСР Путін не святкує річницю революції 1917 року

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Володимир Путін

Путін уже вибрав з радянського минулого те, що йому потрібно, і масові повстання в концепцію не вписуються

На Росію стрімко насувається 100-річна річниця революції 1917 року, що стала тією доленосною подією, яка визначила умови глобального ідеологічного протистояння в 20-му столітті, нагадує у своїй статті для американського видання Newsweek Вільям Померанц, заступник директора Інституту перспективних російських досліджень імені Кеннана у Вашингтоні. Втім, президент РФ Володимир Путін не збирається святкувати цю подію.

«Путін уже вибрав з радянського минулого те, що йому потрібно: статус великої держави, контроль над економікою, перемогу у Другій світовій війні і національну стабільність. Столітня річниця революції 1917 року неминуче стає похмурою плямою серед цих вибіркових спогадів і може радше нашкодити Путіну, ніж допомогти йому в досягненні його цілей», – вважає експерт

У статті йдеться, що суть революції 1917 року полягає в поваленні державної влади. Лютнева революція стала багато в чому спонтанним, погано організованим повстанням, яке лише за кілька днів поклало кінець 300-літній царській династії Романових і її правлячим інститутам.

«Путін уже відчув на своєму досвіді смак спонтанних повстань. Це сталося в 2011-2012 роках, коли він повернувся на третій президентський термін. Він жорстко (і вибірково) покарав деяких організаторів і учасників, одночасно прийнявши закони, які різко обмежили можливості для проведення демонстрацій і акцій протесту. Цілком очевидно, що Путін не хоче святкувати річницю масового протесту, який обернувся фатальними наслідками для правлячої еліти», – нагадує експерт.

У статті йдеться, що з точки зору Путіна, Ленін і більшовики скоїли два смертних гріхи, які не можна прощати. По-перше, в березні 1918 року Ленін погодився на підписання Брест-Литовського мирного договору, відповідно до якого Росія припинила свою участь у Першій світовій війні і передала частину своїх територій Німеччини. «Немає нічого більш священного, ніж єдність російської держави. Ця думка є основною ідеєю російської конституції 1993 року, і протягом всієї своєї кар'єри Путін просував такі політичні стратегії, які гарантують єдність російської держави», – зазначив експерт.

«Таким чином революція 1917 року, на думку Путіна, була катастрофою, оскільки вона безпосередньо привела до відмови від територій, що були невід'ємною частиною Російської імперії», – резюмує видання.