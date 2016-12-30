Експерт: законопроект «Про державну мову» дозволить принаймні наступному поколінню позбавитись мовної шизофренії

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В парламенті зареєстровано проект «Закону про державну мову»: нові правила використання у ЗМІ, рекламі та кінематографі

Заступник директора Агентства моделювання ситуацій Олексій Голобуцький вважає, що законопроект «Про державну мову» дозволить принаймні наступному поколінню позбавитись мовної шизофренії.

Про це він написав в соцмережі Facebook.

«Убив півгодини, але почитав на сайті Ради цей новий законопроект про українську мову. Нічого крамольного не знайшов. Треба вчити, говорити і писати на ній. Я хоч і пишу в ФБ переважно російською, але законопроект підтримую. Якщо не ми, то хоча б наступне покоління має позбутися цього білінгвізму, який і викликає нашу національну шизофренію. Я, наприклад, не можу вже від цього позбутися, але треба хоча б прагнути. Так що закон може бути корисний ..», - написав Голобуцький.

Нагадаємо, 19 січня у Верховній Раді України був зареєстрований проект №5670 «Закону про державну мову», яким пропонується значно розширити і закріпити використання української мови як державної у ЗМІ, виробництві і розповсюдженні фільмів й серіалів, а також у сфері реклами і книговиданні.Проект «Закону про державну мову» встановлює нові правила використання української мови у ЗМІ, рекламі та кінематографі.

Проект «Закону про державну мову» №5670 поданий на розгляд парламенту 33 народними депутатами з різних фракцій, серед яких – Сергій Висоцький, Дмитро Добродомов, Ігор Луценко та інші.