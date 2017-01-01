Експерти порівняли НАТО та Росію за військовими витратами



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Контингент НАТО

За підрахунками експертів, країни НАТО витрачають на «оборонку» у 12 разів більше, ніж Росія

У 2016 році військові витрати країн НАТО зросли до $881 мільярда, підрахували експерти NATO Watch, спираючись на дослідження Стокгольмського інституту миру. Тоді як Росія витратила на озброєння своєї армії $69 млрд – приблизно у 12 разів менше, ніж країни Північно-Атлантичного блоку.

У дослідженні зазначається, що з 2007 року Росія збільшила свій оборонний бюджет на 87%, що дозволило їй модернізувати армію, яка брала участь в окупації Криму та Донбасу. Але великі військові витрати призвели до скрутного становища в економіці. До того ж проблеми у країни виникли через низькі ціни на нафту та газ.

Тож Росії так і не вдалося наздогнати НАТО за військовою величчю. Навіть європейські країни Альянсу витрачають на військові цілі утричі більше, ніж РФ. Торік європейський бюджет блоку становив $254 млрд.

А ось Україна, незважаючи на війну, скорочує фінансування армії. Як повідомляв «Главком», у 2016 році військові витрати країни зменшились на 3,8% і становили $3,5 млрд.