Ердоган за місяць-два відвідає Україну

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AFP Реджеп Таїп Ердоган

Як розповів посол Туреччини, є шанс, що до цього візиту буде узгоджено угоду про зону вільної торгівлі

Президент України Реджеп Таїп Ердоган відвідає Україну за один-два місяці. Не виключено, що до цього часу буде завершено і роботу над Угодою про зону вільної торгівлі. Про це в інтерв’ю «Укрінформу» розповів посол Турецької Республіки в Україні Йонет Джан Тезель.

"Президент Туреччини має намір відвідати Україну через місяць чи два. Це досить важко, але, можливо, переговори (по Угоді про зону вільної торгівлі — ред.) будуть завершені до того часу. Обидві країни потребують цієї Угоди й обидві країни від цього виграють", - сказав дипломат.

За його словами, візит президента Туреччини — це частина механізму співпраці, передбаченого діяльністю Стратегічної ради високого рівня.

"Щороку президенти відвідують країни один одного. Торік Петро Порошенко був у Туреччині. Два роки тому Реджеп Таїп Ердоган був тут. І тепер президент Туреччини знову приїде з кількома міністрами для обговорення численних питань", - сказав Тезель.

Щодо підготовки документу глава диппредставництва наголосив, що Угода сприятиме залученню турецьких інвестицій в Україну та передбачає розширення у тим сферам, по яким не включена повна лібералізація.

"Ця Угода не лише про торговельні відносини, також про залучення інвестицій... Майбутня Угода, над якою ми працюємо, не включає повну лібералізацію у всіх сферах, так само, як усі інші укладені нами угоди. Ми можемо почати з такого формату та розширювати його пізніше", - вказав Тезель.

За його даними, через події останніх трьох років, особливо кризу в Україні, обсяг торгівлі між Україною та Туреччиною знизився. На даному етапі цей показник становить близько 4 млрд дол., керівництво держав ставить за мету його збільшення у 5 разів, у т.ч. завдяки підписанню Угоди про ЗВТ.

Як повідомлялося, Турецька Республіка готова до підписання стандартної угоди про зону вільної торгівлі з Україною в найкоротші терміни.