Експерт припустив, чому «Київенерго» вигідний прорив трубопроводу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Олександр Сергієнко

Для того, щоб перевірити стан трубопроводу, є сучасні прилади, і не треба накачувати тиском жодної труби, розповів Сергієнко

Подача гарячої води для киян у міжопалювальний період зростає втричі. «Київенерго» зазнає збитків. У випадку з аварією водопостачання припиняється практично на все літо. Про це розповів директор аналітично-дослідницького центру «Інститут міста» Олександр Сергієнко під час прес-конференції в прес-центрі «Главкома».

За його словами, прокуратура повинна розслідувати цей випадок. Адже є правила проведення гідравлічних випробувань. Частину мережі має бути замкнено, витравлюється повітря, у верхній точці створюється додатковий тиск +25% до номінального. Якщо це магістральний теплопровід, то там тиск 1,6 МПа, або 16 атмосфер. Це великий тиск. Для внутрішньоквартальних – 12 атмосфер.

«У мене виникає запитання щодо доречності таких випробувань, якщо вони створюють таку загрозу для життя людей і майна. Як не дивно, такі випробування на користь «Київенерго». Тому що собівартість гарячої води влітку зростає втричі, «Київенерго» економічно невигідно постачати населенню гарячу воду в міжопалювальний сезон, тому що компанія зазнає збитків. Тому застосовується така негласна технологія: гідравлічні випробування, прорив, розриття, а потім усе це стоїть до початку опалювального сезону», – говорить експерт.

На його переконання, ефективність цих випробувань зводиться до нуля. Торік КМДА зазначила, що в перший тиждень опалювального сезону було 900 проривів теплотрас.

«Тобто здається, ціле літо випробовували, але щойно включили опалення, сталося 900 поривів за тиждень. А взагалі статистика свідчить, що ніякого ремонту цих тепломереж не відбулося за останні роки. У 2005 році було 853 прориви, у 2011-му – 1221 аварія», – продовжує Сергієнко.

Для того, щоб перевірити стан трубопроводу, є сучасні прилади, і не треба накачувати тиском жодної труби. В трубопровід опускається прилад, і він показує з точністю до метра, де є витоки води.

Експерт також припустив, що, ймовірно, було подано тиск вище норми. Це призвело до таких катастрофічних наслідків.

Чи дотримувалася компанія «Київенерго» цих правил – невідомо. Проконтролювати процес, як відбувалися ці випробування дуже складно. Треба створювати слідчу групу.

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