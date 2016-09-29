«Фарширований» диван та тютюнове дно: ДФС склала рейтинг найоригінальніших порушень, зафіксованих митниками

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Прес-служба ДФС

Закарпатські митники підготували рейтинг найдивніших порушень, які їм довелося зафіксувати

Закарпатські митники склали рейтинг порушень, котрі зафіксували на перетині кордону. Найчастіше працівники ДФС фіксують правопорушення з незаконного переміщення тютюну та тютюнових виробів. Проте трапляються й інші випадки, повідомляє прес-служба ДФС.

«Фарширований» диван

Майже 2 тис. пачок цигарок «нашпигував» диван українець, сподіваючись, що жодних підозр у митників перевезення меблів до європейської країни не викличе. Прямуючи за кордон через митний пост «Тиса» на мікроавтобусі, громадянин України обрав смугу проходження спрощеного митного контролю «зелений коридор», тим самим заявивши, що жодних обмежених чи заборонених до переміщення товарів не має та повідомивши митників, що диван перевозить на прохання знайомих.

Однак при митному огляді у співробітників митниці вигляд дивана викликав сумніви і вже при більш поглибленому огляді з’ясувалося, що диван має «тютюнову начинку».

Складено протокол про порушення митних правил. І диван, і тютюн вилучили.

Тонна «карбонари»

Жінка не розрахувала кількості продуктів для готування пасти і везла до України в авто 60 пачок макаронів (60 кг) та 25 голівок сиру (948,4 кг).

Громадянка України, пасажирка легковика, просто розмістила продукти у салоні авто і лише прикрила ковдрою, сподіваючись, що вантаж не помітять.

Жінка також обрала смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор», тим самим ніби підтверджуючи, що обмежених до переміщення предметів при собі не має.

Проте увагу митників привернув до себе «невеличкий» вантаж і під час більш поглибленого митного огляду митники виявили переміщення не задекларованих продуктів понад норму. Складено протокол про порушення митних правил. Товар вилучено.

Двері у Європу

426 пачок цигарок сховав українець у двох міжкімнатних дверях, які віз до Італії. Не дивно, що і в цьому випадку порушник, прибувши до митного поста «Тиса», теж обрав «зелений коридор».

Вантаж із дверима викликав сумніви у митників і авто направили на більш поглиблений огляд під час якого виявили тютюнову схованку.

Вартість виявлених сигарет, згідно з маркуванням на пачках, становить 9 тис. 995 грн, вартість міжкімнатних дверей – 2 тис. грн.

Складено протокол про порушення митних правил. Товар вилучено.

Тютюнове дно

Прямуючи до Румунії через митний пост «Дякове», в автомобілі Grand Cherokee громадянин України сховав 150 пачок цигарок. Тютюнові вироби лежали в спеціально виготовленому сховищі: тайники з вирізаними отворами з двох боків лонжерона підсилювача рами днища автомобіля.

У чоловіка вилучили і цигарки, і автомобіль.

Автомобільні раритети

Дві книги, які можуть становити культурну та історичну цінність, намагалися вивезти за межі країни.

Книги Das Evangelium Johannes автора Otto Stockmayer 1927 року видання та Predigten автора C.H. Spurgeon 1877 року видання намагався вивезти за межі України громадянин Молдови. Незадекларовані книги були в дорожній сумці в багажнику авто, на якому книголюб прибув до митного поста «Тиса» і обрав смугу спрощеного митного контролю «зелений коридор».

Друковані видання закарпатські митники виявили під час митного огляду автомобіля серед особистих речей власника авто. Виявлені книги громадянин не визнав своєю власністю, зазначивши, що переміщує вказані речі на прохання однієї знайомої для передачі у Німеччину її дочці. Складено протокол про порушення митних правил. Книги вилучено.