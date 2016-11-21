Керівник столичної митниці Тупальський зрікся сімейних брокерських фірм, що отримували найжирніші потоки

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Сергій Тупальський

Скандально відомий митник вперше прокоментував інформацію про свій сімейний бізнес на столичній митниці

Виконувач обов’язків начальника Київської міської митниці ДФС Сергій Тупальський вперше прокоментував скандальне журналістське розслідування, в якому розкриваються масштаби заробітків родини митника. Нагадаємо, за даними журналістських розслідувань, щойно Тупальський заходить керувати тим чи іншим митним постом, він намагається перенаправити «найжирніші» потоки на близьку до себе фірму.

Наприкінці 2016 року у розпорядження редакції «Главкома» потрапила інформація правоохоронців, яка передає реальні масштаби «митного бізнесу» та методи заробітку у цій службі. Інформація стосується Київської міської митниці, яку, за даними ЗМІ, взяла «в оборот» сім’я нинішнього виконувача обов’язків керівника та за сумісництвом начальника митного поста «Столичний» Сергія Тупальського. Інструментом для монетизації посади Тупальського, за інформацією правоохоронців, є митно-брокерська компанія ПП «Тріумф-СВ», яку він заснував ще у 2010 році разом із рідним братом Олександром. Масштаби «Тріумфу-СВ» не вражають: офіційно на підприємстві працює лише одна людина, а статутний фонд фірми становить 100 гривень. Незважаючи на це, саме через цю контору, близьку до керівника столичної митниці, проходить оформлення значної частини вантажів на посту «Столичний».

Коли з січня по серпень 2015 року Тупальський очолював інший митний пост – «Святошин», - то і там оформленням вантажних митних декларацій почало займатись ПП «Тріумф-СВ». Причому до приходу нового очільника на «Святошин» про цю фірму там узагалі ніхто не чув, але за його керівництва за вісім місяців через неї пройшло 475 митних декларацій. Компанія розмитнює цілу купу, здавалося б, не пов’язаних між собою товарів: сантехніку, меблі, сумки, трубопровідну арматуру…

Як йдеться в інформації правоохоронців, схема оборудок виглядає таким чином. Основними клієнтами-імпортерами «Тріумф-СВ» є півдесятка ТОВ – «АСТП», «Інтел-резерв», «Телбот», «Трикер», «Візард». У кожній з них, як і в «Тріумфі», працює по одній людині, крім того, в жодній з цих фірм немає корпоративного сайту. Всі ці п’ять фірм співпрацюють з однаковими іноземними контрагентами-продавцями: Actifinance Sp. z o.o., Ukrprom – servis spol. s r.o, Momant a s, Baltex Capital S.A., щодо діяльності яких в інтернеті також замало інформації.

Також, за даними оперативників, сімейству Тупальських належить ще ціла низка фірм, окрім «Тріумфу-СВ». Це київське ТОВ «Групп СВ», ПП «Дагаз-СВ», що базується в Рівному, ТОВ «Зовнішньоторгова компанія «Євразія» з Іллічівська Одеської області.

Тупальський у відповіді на запит «Главкома» спростовує факти, викладені у розслідуваннях, і заявляє, що ні він, ні члени його родини не мають стосунку до митно-брокерських компаній ПП «Тріумф-СВ» та ТОВ «Групп СВ», ПП «Дагаз-СВ», ТОВ «Зовнішньоторгова компанія «Євразія».