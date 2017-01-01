ФБР: Єфремов вивів за кордон мільйони доларів

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Олександр Єфремов

Колишній соратник Януковича переказував гроші на рахунки своїх закордонних компаній

Екс-регіонал Олександр Єфремов під час перебування на посаді глави Луганської обласної державної адміністрації переказав мільйони доларів на рахунки підконтрольних йому іноземних компаній. Інформацію про це було отримано Генпрокуратурою України від Федерального бюро розслідувань США в рамках міжнародної співпраці. Про це йдеться в тексті ухвали Печерського райсуду Києва.

Перерахунок коштів здійснювався через Укркомунбанк, формальним власником якого був один із заступників Єфремова. Водночас, як повідомляли ЗМІ, контроль над банком належав саме Єфремову.

У тексті ухвали також вказано, що Єфремов сприяв створенню та діяльності терористичної організації «ЛНР», також у цьому підозрюється його близьке оточення.

Задля подальшого розслідування справи суд надав слідству дозвіл на доступ до документів, пов'язаних з Укркомунбанком.

Як відомо, раніше суд задовольнив клопотання сторони обвинувачення про продовження строку утримання екс-керівника фракції Партії регіонів Олександра Єфремова до 28 квітня 2017 року.

ГПУ обвинувачує Єфремова у скоєнні низки злочинів, а саме в державній зраді (ч. 1 ст. 111 КК України), скоєнні умисних дій з метою зміни меж території та державного кордону України на порушення порядку, встановленого Конституцією України, вчинених особою, яка є представником влади, за попередньою змовою групою осіб, які призвели до тяжких наслідків (ч. 3 ст. 110 КК України), організаційному та іншому сприянні створенню та діяльності терористичної організації «ЛНР» (ч. 1 ст. 258-3 КК України), організації захоплення будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади (Луганської обласної державної адміністрації) (ч. 3 ст. 27, ст. 341 КК України) та пособництві в захопленні будівлі, що забезпечує діяльність органів державної влади, УСБУ в Луганській обл. (ч. 5 ст. 27, ст. 341 КК України).

Єфремов був народним депутатом України V, VI і VII скликань та очолював Луганську обласну державну адміністрацію.