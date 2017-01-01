Фермери дев’яти областей досі не отримали компенсацій за вилучених через чуму свиней

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Африканськка чума свиней

На Кіровоградщині за наслідками АЧС не виплатили майже 4 млн гривень компенсацій

Фермери Вінницької, Луганської, Хмельницької, Полтавської, Кіровоградської, Запорізької, Київської, Черкаської, Чернігівської областей очікують 6 млн 253 тис. грн компенсацій за вилучених свиней через карантин, пов'язаний із африканською чумою свиней.

Про це повідомили у відповідь на запити у названих обладміністраціях, повідомляє УНН.

Так, за наслідками АЧС на Вінниччині не виплачено майже 694 тис. 572 грн компенсацій.

Водночас фермери Луганщини досі не отримали 82 тис. 770 грн компенсацій за вилучених свиней.

У Хмельницькій області за постраждалих від АЧС свиней у 2016 році фермерам досі не виплачено 250 тис. грн компенсацій.

За наслідками АЧС на Полтавщині фермерам досі не компенсовані 76 тис. грн.

На Кіровоградщині за наслідками АЧС не виплатили майже 4 млн грн компенсацій.

Фермери на Запоріжжі досі не отримали понад 140 тис. грн компенсацій за вилучених свиней.

Водночас фермери Київщини досі не отримали понад 1 млн грн компенсацій за вилучених свиней

Додамо, що у Черкаській ОДА повідомили, що минулого року компенсації за АЧС фермерам не платили, проте не зазначили, про яку суму йдеться.

У той же час фермери на Чернігівщині не отримали компенсації за понад 400 знищених свиней, проте сума, на яку очікують домогосподарства, у відповідь на запит ЗМІ вказана не була.

Як повідомляють в обласних адміністраціях, виплати компенсацій тривають.

Як стало відомо 10 квітня, на Одещині зафіксували спалах АЧС серед диких кабанів.

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