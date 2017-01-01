Фірма одіозного нардепа має повернути 1,6 тис. га, відведених під дослідження Академії аграрних наук

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Сергій Лабазюк має потужний бізнес у своєму окрузі

Слідство підозрює фірми Лабазюка у неефективному використанні державних земель

Господарський суд Хмельницької області визнав недійсним договір від 11 квітня 2014 року, укладений між державним підприємством «Дослідне господарство «Шарівка» та ПП «Аграрна компанія 2004», яке контролюється народним депутатом від групи «Воля народу» Сергієм Лабазюком.

Про це стало відомо «Главкому» з судового рішення від 3 квітня.

Орендні відносини суб’єктів господарювання у суді оскаржувала прокуратура області. Вона з’ясувала, що державним підприємством приватному агровиробнику для комерційного використання передано в оренду близько 1,6 тис. га земель, розташованих на території Шарівської сільської ради Ярмолинецького району вартістю більше 55 млн грн.

Під цим договором насправді приховано оренду землі, яка призначена для проведення наукових досліджень з метою розвитку аграрного сектора держави, а використовується на користь суб’єкта господарювання, котрий вирощує сільськогосподарську продукцію на продаж.

Також, за інформацією облпрокуратури, прибутки від цього отримував лише підприємець, орендна плата була значно нижчою законодавчо встановленої, а тому держава недоотримала значні кошти за використання землі.

Таким чином, земельна ділянка площею 1,6 тис. га підлягає поверненню ДП «ДГ Шарівка», яким відає Національна академія аграрних наук України.

Як повідомляв «Главком», Головне управління Нацполіції у Хмельницькій області розслідує кримінальне провадження за ознаками ч. 2 ст. 364 КК України (зловживання владою або службовим становищем), де фігурантами є державне підприємство «Дослідне господарство «Шарівка» та ПП «Агарна компанія 2004» (Волочиськ, Хмельницька область).

Під час проведення досудового розслідування з’ясовано, що службові особи ДП «ДГ «Шарівка» з метою створення умов для одержання приватним підприємством «Аграрна компанія 2004» уклали у 2014 році низку незаконних договорів (у тому числі удаваний договір на виробництво сільськогосподарської продукції) та передали вказаному приватному підприємству у користування 1583,6 га сільськогосподарських земель у Ярмолинецькому районі, 5239 кв.м приміщень та 10 одиниць сільськогосподарської техніки державного підприємства.

Внаслідок встановлення у договорі умов оплати за використання земельної ділянки у розмірі, меншому законодавчо встановленого мінімального розміру орендної плати, держава недоотримала за їх використання понад 1,2 млн грн.

Нагадаємо, що 12 грудня 2016 року правоохоронні органи здійснювали вилучення документації на підприємствах, підконтрольних нардепу Сергію Лабазюку, в рамках розслідування кримінального провадження щодо зловживань під час замовлення робіт з поточного ремонту автомобільних доріг.

Згодом речник СБУ Олена Гітлянська повідомила, що пан Лабазюк побив працівника СБУ під час спроб провести обшук.

Нагадаємо, народний депутат Лабазюк відомий завдяки низці скандалів. Детальніше читайте тут:

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