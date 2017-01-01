Фіскали оштрафували трьох українців за нелегальний в’їзд в окупований Крим

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КПП «Чонгар»

На жителів Донеччини накладено штраф у розмірі 17 тисяч гривень

На контрольно-пропускному пункті «Чонгар» оштрафовано трьох українців за в'їзд в анексований Крим з Російської Федерації. Про це повідомила прес-служба Бердянського прикордонного загону Держприкордонслужби України, зазначає «Крим.Реалії».

«За даними відомства, громадяни прямували на автомобілі марки Skoda з Краснодарського краю Росії в Авдіївку. Під час перевірки документів прикордонники встановили, що в анексований Крим вони потрапили через пункт пропуску «Крим», функціонування якого тимчасово припинено», - йдеться в повідомленні.

За порушення порядку в'їзду на територію анексованого півострова і виїзду з неї прикордонники склали адмінпротоколи на трьох жителів Донецької області.

У свою чергу, представники Державної фіскальної служби України за порушення митного кодексу України наклали на українців штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

До слова, прикордонники нещодавно звітували, що охочих відвідати окупований Крим поменшало.