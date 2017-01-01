  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Фіскали оштрафували трьох українців за нелегальний в’їзд в окупований Крим

    • Сьогодні, 01:47
    • Розсилка
    КПП&nbsp;&laquo;Чонгар&raquo;
    КПП «Чонгар»

    На жителів Донеччини накладено штраф у розмірі 17 тисяч гривень

    На контрольно-пропускному пункті «Чонгар» оштрафовано трьох українців за в'їзд в анексований Крим з Російської Федерації. Про це повідомила прес-служба Бердянського прикордонного загону Держприкордонслужби України, зазначає «Крим.Реалії».

    «За даними відомства, громадяни прямували на автомобілі марки Skoda з Краснодарського краю Росії в Авдіївку. Під час перевірки документів прикордонники встановили, що в анексований Крим вони потрапили через пункт пропуску «Крим», функціонування якого тимчасово припинено», - йдеться в повідомленні.

    За порушення порядку в'їзду на територію анексованого півострова і виїзду з неї прикордонники склали адмінпротоколи на трьох жителів Донецької області.

    У свою чергу, представники Державної фіскальної служби України за порушення митного кодексу України наклали на українців штраф у розмірі 17 тисяч гривень.

    До слова, прикордонники нещодавно звітували, що охочих відвідати окупований Крим поменшало

    Читайте також
    прикордонники Крим штраф
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ