Охочих відвідати окупований Крим поменшало - прикордонники

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Фото:Військова панорама П’ять днів через дії російських служб навпроти контрольного пункту «Чонгар» створюються черги.

Близько 60 автівок стоять у чергах

На адміністративній межі з анексованим Кримом продовжується накопичення авто через дії окупаційних російських служб, наразі перед контрольним пунктом іще перебуває близько 60 автівок, передає «Главком»з посиланням на прес-службу Бердянського прикордонного загону.

«Уже п’ять днів поспіль через дії російських служб навпроти контрольного пункту «Чонгар» створюються черги. Протягом ночі обстановка суттєвих змін не зазнала та залишається напруженою, але контрольованою. Сьогодні станом на 09.00 охочих відвідати окупований Крим дещо поменшало, але перед контрольним пунктом іще перебуває близько 60 автівок. Цього разу побільшало і кількість пішоходів, що прямують на півострів. У черзі очікують близько 30 осіб», — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Служба безпеки України не пропустила до України громадянина Росії, який їхав до Одеси для провокацій під час вшанування річниці трагічних подій 2 травня.