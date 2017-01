Розсилка ВІДПРАВИТИ

Фонд «Відродження» розкритикував «план Пінчука» щодо улещування Кремля

Фонд «Відродження» не підтримує «план Пінчука», але продовжує співпрацю з олігархом, зокрема, щодо «сніданку» у Давосі

Міжнародний Фонд «Відродження» не поділяє позиції, викладеної Віктором Пінчуком у його статті Ukraine Must Make Painful Compromises for Peace With Russia, оприлюдненої в газеті Wall Street Journal від 29 грудня 2016 року.



Про це йдеться у заяві Фонду, що була оприлюднена 7 січня.

Нагадаємо, олігарх Віктор Пінчук у своїй статті заявив, що Україна повинна пожертвувати анексованим Кримом заради миру з Росією, а також погодитися на замороження конфлікту на Донбасі.

В заяві Міжнародного Фонду «Відродження» зазначається, що Пінчук є засновником благодійного фонду його імені, партнером якого у кількох проектах є фонд «Відродження», зокрема, підтримуючи участь провідних українських експертів у щорічних конференціях «Ялтинської європейської стратегії» та участь нових політиків з міжфракційного об'єднання Єврооптимістів в «Українських сніданках» під час щорічного Світового Економічного Форуму в Давосі.

Виходячи з широкого суспільного резонансу, якого набули деякі тези пана Віктора Пінчука із зазначеної статті, Міжнародний фонд «Відродження» повідомив, що «не поділяє думки про те, що заради досягнення миру Україна має відмовитися від свого стратегічного курсу на європейську та євроатлантичну інтеграцію, чи зняти з порядку денного стратегічні цілі, які підтримуються більшістю суспільства та зафіксовані в українському законодавстві». Також зазначається, що попри кризові явища, які зазнає ЄС як інтеграційний проект, і брак ясності з кінцевим форматом інтеграції України до Європи, саме європейські норми і цінності виступають тим необхідним орієнтиром, без якого важко розраховувати на успіх життєво важливих трансформацій в Україні. Представники Міжнародного фонду «Відродження» також вказали, що відмова від вектору інтеграції в ЄС та НАТО не вирішить жодної проблеми у стосунках з Москвою (адже Україна була офіційно «позаблоковою» на момент анексії Криму), натомість остаточно деморалізує українське суспільство та підірве довіру до України за кордоном як до країни, що не має стійких орієнтирів власного розвитку та керується кон’юнктурою та страхами у визначені свого історичного шляху.

Також фонд стверджує, що винесення «за дужки» питання Криму і реінтеграція окупованого Донбасу на умовах Росії (а це станеться внаслідок пропонованих «псевдовиборів») НЕ зробить Україну життєздатною державою. Навпаки, прийнявши такі умови, Україна неминуче під шляхом Боснії і Герцеговини і стане лише номінально цілісною країною, подальша фрагментація якої буде лише питанням часу. Відмова ж від боротьби за Крим означатиме зраду не лише кримських українців, але і цілого народу – кримських татар, які страждають від безправ’я в умовах окупації.

Міжнародний фонд «Відродження» залишив при цьому за собою право визначатися щодо подальших планів співпраці з Фондом Віктора Пінчука, як і з іншими партнерами Фонду, за умови дотримання спільних цінностей і програмних пріоритетів.