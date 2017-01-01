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    Французи допоможуть Україні змінити систему ширини колії на поїздах

    • Сьогодні, 13:10
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    Укрзалізниця
    Укрзалізниця

    Французи сприятимуть залученню коштів ЄС на систему на вагонах поїздів, яка міняє відстань між колесами під ширину колії

    Україна зацікавлена в залученні досвіду фахівців залізничної галузі Франції щодо подальшого розвитку залізничної інфраструктури України, будівництва нового рухомого складу у тому числі із застосуванням системи зміни ширини колії для рухомого складу. Про це говорилося під час засідання українсько-французької Робочої групи з питань транспорту у Києві.

    Як повідомляє прес-служба Міністерства інфраструктури України, французька сторона розгляне можливість експертно-консультаційної допомоги та сприятиме залученню коштів Європейського союзу для отримання технічної допомоги в реалізації проекту щодо системи зміни ширини колії в Україні.

    Слід зазначити, що мова йде не про зміну ширини колії між рейками, а систему на вагонах поїздів, яка міняє відстань між колесами під ширину колії.

    Українська сторона також поінформувала французьку про проведення активної роботи з розвитку комбінованих/мультимодальних перевезень в напрямку Європа – Азія з використанням транспортної інфраструктури України, зокрема в рамках діючих транспортних коридорів визначених мережею TEN-T.

    Європа мова Україна
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