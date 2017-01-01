Французька «подружка Путіна» Ле Пен відмовилася прийти на допит

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Адвокат Ле Пен заявив, що кандидатка у президенти Франції говоритиме з поліцією лише після виборів

Ультраправий кандидат у президенти Франції Марін Ле Пен відмовилася прийти на допит поліцейських у справі про нецільове використання її партією «Національний фронт» коштів Європейського союзу.

Про це повідомляє АР.

«Ле Пен говоритиме з поліцією лише після виборів у квітні-травні», – заявив адвокат кандидатки.

Він уточнив, що відмова Ле Пен є її протестом проти «штучного пришвидшення допиту за два місяці перед виборами».

У середу поліцейські допитали охоронця Марін Ле Пен та начальника штабу очолюваної нею партії «Національний фронт».

Згодом французька поліція заарештувала голову передвиборного штабу Ле Пен.

Європейське бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) встановило, що голова партійного кабінету Ле Пен Катрін Грізе і охоронець Тьєрі Леж’є були фіктивно найняті як помічники європарламентаря.

Зазначається, що кримінальне провадження було відкрито 15 грудня.

Грізе заробила 298,5 тис. євро, які Ле Пен мала відшкодувати до 31 січня. Заробіток Леж’є в розмірі 41,5 тис. євро необхідно повернути до 28 лютого.

Ле Пен заявила, що не буде «піддаватися переслідуванням», повертаючи гроші назад. Через це Європарламент утримуватиме половину її заробітної плати, доки не буде відшкодовано всі кошти.