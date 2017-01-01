Французька поліція заарештувала голову передвиборчого штабу Ле Пен

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Ле Пен вважає справу політичною змовою проти неї

Французька поліція взяла під варту голову передвиборчого штабу і охоронця кандидата в президенти Франції Марін Ле Пен у справі про нецільове використання коштів Європейського Союзу, передає Le Figaro.

Перед цим Катрін Грізе і Тьєрі Леж’є були допитані судовою поліцією. Їх звинувачують у того, що вони отримували плату за неіснуючу роботу.

Сама Ле Пен вважає справу політичною змовою проти неї.

«Французи знають як відрізнити реальні справи і політичну змову» - заявила вона.

Європейське бюро з боротьби з шахрайством (OLAF) встановило, що голова партійного кабінету Ле Пен Катрін Грізе і охоронець Тьєрі Леж’е були фіктивно найняті в якості помічників європарламентаря.

Зазначається, що кримінальне провадження було відкрито 15 грудня.

Грізе заробила 298,5 тис. євро, які Ле Пен повинна була відшкодувати до 31 січня. Заробіток Леж’е в розмірі 41,5 тис. євро необхідно повернути до 28 лютого.

Ле Пен заявила, що не буде «піддаватися переслідуванням», повертаючи гроші назад. Через це Європарламент утримуватиме половину її заробітної плати, доки не будуть відшкодовані всі кошти.