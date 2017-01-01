Французька влада закликала ЗМІ не публікувати викрадені листи штабу Макрона
- Сьогодні, 12:22
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Частина цих матеріалів може бути фальшивою
Французька влада закликала ЗМІ не публікувати документи і фотографії, які хакери викрали з листування передвиборного штабу кандидата в президенти Еммануеля Макрона. Комісія з контролю за передвиборними кампаніями заявила, що частина цих матеріалів може бути фальшивою і нагадала про відповідальність ЗМІ за поширення неправдивої інформації.
Нагадаємо, за добу до виборів штаб кандидата в президенти Франції Еммануеля Макрона піддався хакерській атаці. Якийсь користувач опублікував в інтернеті поштове листування штабу. Відразу дев'ять гігабайт викраденої інформації розмістив користувач під ніком Emleaks на файлообміннику Pastebin, який дозволяє публікувати інформацію анонімно.
Наразі невідомо, хто відповідальний за викрадення інформації. Раніше у штабі Макрона заявляли, що кандидата в президенти переслідують російські хакери, а газета Financial Times писала, що діяльністю угруповання керує головне розвідувальне управління Росії.
Джерело: Эхо Москвы