Хакери «злили» у мережу гігабайти електронного листування штабу Макрона

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Хакер

Викрадена інформація з’явилася на файлообміннику

Напередодні наміченого на 7 травня фінального туру виборів президента Франції, в штабі кандидата Еммануеля Макрона в результаті хакерського злому стався масштабний витік даних email листування.

Про це повідомляє Reuters.

Відразу дев'ять гігабайт викраденої інформації розмістив користувач під ніком Emleaks на файлообміннику Pastebin, який дозволяє публікувати інформацію анонімно.

Наразі невідомо, хто відповідальний за викрадення інформації.

Рух Макрона «Вперед» повідомив, що 5 травня ввечері став жертвою масованої і скоординованої атаки хакерів, що призвело до появи в соцмережах великого обсягу різноманітної інформації, йдеться у повідомленні.

У штабі фаворита президентської гонки заявили, що витік може бути організований особами, зацікавленими в дискредитації позицій кандидата центристів на виборах.

У той же час, опубліковані документи не викликають великого занепокоєння у штабі - нарівні з справжніми документами на файлообміннику опубліковані фейкові.

Нагадаємо, що останнє соцопитування у Франції пророкує Макрону 63% підтримки у другому турі президентських виборів, за Марін Ле Пен готові проголосувати лише 37% французів.

За інформацією «Главкома», букмекери беззаперечним фаворитом другого туру президентських виборів у Франції називають незалежного центристського кандидата Еммануеля Макрона. Коефіцієнт на його перемогу в букмекерській конторі William Hill становить 1.10.

Імовірність ж успіху Марін Ле Пен, яку оглядачі називають «подругою Путіна», оцінюють захмарним коефіцієнтом 7.00. Це говорить про те, що шанси на її перемогу є суто теоретичним.

Нагадаємо, що перший тур президентських виборів у Франції відбувся 23 квітня, за його підсумками найкращим із 24,01% голосів став Еммануель Макрон, Ле Пен фінішувала слідом - 21,3%.

У середу пройшли заключні теледебати двох кандидатів напередодні другого туру, голосування відбудеться 7 травня.

Теледебати між Макроном та Ле Пен тривали понад 2 години. За попередніми підрахунками, їх подивилось понад 20 мільйонів глядачів.

За даними опитування Elabe, 63% французів вважали більш переконливим на дебатах Еммануеля Макрона, 34% сподобалась риторика Марін Ле Пен.

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Джерело: 112 Україна