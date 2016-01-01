Французький політолог: 70% французів не зовсім розуміють, що Україна – це незалежна держава

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Сесіль Вессьє

Крим для деяких французів – це не проблема, розповіла дослідниця Росії Сесіль Вессьє

Для багатьох французів анексія Криму не стала помітною подією. Французький політолог Сесіль Вессьє в інтерв’ю «Главкому» пояснила, чому так сталося.

«Щоб ви розуміли, яким є ставлення до цієї події, наведу такий приклад. Я багато читаю статей із цього приводу і коментарів до них. Так от, запам’ятався мені один коментар на кримську тематику, котрий залишив якийсь француз. Він пише, що Крим – це російська земля. Мовляв, подивіться, в Криму є палаци російських царів і немає жодного замку українських керівників. Тобто це, на його думку, доводить, що Крим завжди був російською землею. Розумієте, ми перебуваємо саме на цьому рівні незнання історії Росії і історії України. Тобто Крим для них – це не проблема», – зазначає Сесіль Вессьє.

За словами політолога, на зміну ставлення французів до Росії сьогодні впливає її причетність до конфлікту у Сирії, і, зокрема, події, що відбуваються в Алеппо.

«Люди, звичайні громадяни, може, не зовсім розуміють, хто саме стріляє, але бачать, що бомблять літніх людей, дітей, бачать, що мільйони людей живуть у страху. Останнім часом я бачила дуже сильні реакції у французькому суспільстві проти тих політичних діячів, котрі підтримують Асада, зокрема проти Марін Ле Пен, Франсуа Фійона і лідера ультралівих Жан-Люка Мелашона», – говорить дослідниця.

Що ж до України, експерт упевнена, що українці мають показати Європі, що вони самостійні і незалежні.

«Україна має донести до Франції те, що вона – самостійна, незалежна. Французькі політики погодяться, що коли був Радянський Союз, у ньому не було ніякої свободи. Але було дуже просто мати справу з тією державою. Бо у ній був один керівник, який усе контролював. Жискар д’Естен, який був президентом Франції, дуже товаришував з Леонідом Брежнєвим, вони мали хороші взаємини. Була якась упевненість у тому, що продовжуватиметься торгівля, наприклад», – стверджує Сесіль Вессьє.

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