ФСБ-шники в окупованому Криму змусили затриманого кримського татарина рити собі могилу



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Еміль Мухтеремов

Після знущань російські силовики висадили Еміля Мухтеремова посеред траси і поїхали

В окупованому Криму співробітники ФСБ вивезли затриманого Еміля Мухтеремова в поле та примусили рити яму, в якій погрожували його закопати

Про це повідомив у Facebook голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.

«Затриманого сьогодні в Феодосії кримського татарина Еміля Мухтеремова ФСБ-шники відвезли до міського управління, звідки Емілю вдалося зателефонувати своєму другові та повідомити про місце перебування. Незабаром після цього ті ж ФСБ-шники вивезли Еміля Мухтеремова в поле недалеко від селища Зибине Ічкінского (Радянського) району та змушували копати яму, погрожуючи його в неї закопати», - написав Чубаров.

Познущавшись із молодика, окупанти дали йому спокій та поїхали.

Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму російські силовики з Федеральної служби безпеки затримали ще одного кримського татарина - Еміля Мухтеремова.

Нагадаємо, в ООН повідомили, що росіяни вивозять кримських ув'язнених з півострова та піддають тортурам.