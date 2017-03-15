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    ФСБ-шники в окупованому Криму змусили затриманого кримського татарина рити собі могилу

    • Сьогодні, 19:50
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    <em>Еміль Мухтеремов</em>
    Еміль Мухтеремов

    Після знущань російські силовики висадили Еміля Мухтеремова посеред траси і поїхали

    В окупованому Криму співробітники ФСБ вивезли затриманого Еміля Мухтеремова в поле та примусили рити яму, в якій погрожували його закопати

    Про це повідомив у Facebook голова Меджлісу кримських татар Рефат Чубаров.

    «Затриманого сьогодні в Феодосії кримського татарина Еміля Мухтеремова ФСБ-шники відвезли до міського управління, звідки Емілю вдалося зателефонувати своєму другові та повідомити про місце перебування. Незабаром після цього ті ж ФСБ-шники вивезли Еміля Мухтеремова в поле недалеко від селища Зибине Ічкінского (Радянського) району та змушували копати яму, погрожуючи його в неї закопати», - написав Чубаров.

    Познущавшись із молодика, окупанти дали йому спокій та поїхали.

    Раніше повідомлялося, що в окупованому Криму російські силовики з Федеральної служби безпеки затримали ще одного кримського татарина - Еміля Мухтеремова.

    Нагадаємо, в ООН повідомили, що росіяни вивозять кримських ув'язнених з півострова та піддають тортурам.

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