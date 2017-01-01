  1. Головна
  2. Новини
    Новини

    Фура з морозивом у Києві знесла стовп і намагалась втекти

    • Сьогодні, 14:36
    • Розсилка

    Авварія сталася на вулиці Мельникова

    У Києві на вул. Мельникова фура з морозивом повалила стовп та намагалася втекти з місця подій.

    Про це повідомляють Вартові.Еспресо.

    Проте, провід зі стовпом впав на причеп та заважає проїхати.

    На місце події вже прибули поліцейські. 

    Як повідомлялось раніше, в одній із лікарень столиці України помер іранський музикант Анільх Де Зжазоері, який постраждав під час дорожньо-транспортної пригоди в Києві. 

    Нагадаємо, 2 травня в Києві сталася аварія напроспекті Перемоги під Повітрофлотським мостом. Водій загинув на місці, а пасажиру відірвало руку. Потерпілий виявився іранським музикантом на ім'я Анільх Де Зжазоері.

    1 з 4
    на весь екран згорнути
    Фура з морозивом у Києві знесла стовп і намагалась втекти
    Фура з морозивом у Києві знесла стовп і намагалась втекти
    Фура з морозивом у Києві знесла стовп і намагалась втекти
    Фура з морозивом у Києві знесла стовп і намагалась втекти


    Читайте також
    ДТП Київ аварія
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ