Фура з морозивом у Києві знесла стовп і намагалась втекти
- Сьогодні, 14:36
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Авварія сталася на вулиці Мельникова
У Києві на вул. Мельникова фура з морозивом повалила стовп та намагалася втекти з місця подій.
Про це повідомляють Вартові.Еспресо.
Проте, провід зі стовпом впав на причеп та заважає проїхати.
На місце події вже прибули поліцейські.
Як повідомлялось раніше, в одній із лікарень столиці України помер іранський музикант Анільх Де Зжазоері, який постраждав під час дорожньо-транспортної пригоди в Києві.
Нагадаємо, 2 травня в Києві сталася аварія напроспекті Перемоги під Повітрофлотським мостом. Водій загинув на місці, а пасажиру відірвало руку. Потерпілий виявився іранським музикантом на ім'я Анільх Де Зжазоері.