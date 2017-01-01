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Авварія сталася на вулиці Мельникова

У Києві на вул. Мельникова фура з морозивом повалила стовп та намагалася втекти з місця подій.

Про це повідомляють Вартові.Еспресо.



Проте, провід зі стовпом впав на причеп та заважає проїхати.

На місце події вже прибули поліцейські.

Як повідомлялось раніше, в одній із лікарень столиці України помер іранський музикант Анільх Де Зжазоері, який постраждав під час дорожньо-транспортної пригоди в Києві.

Нагадаємо, 2 травня в Києві сталася аварія напроспекті Перемоги під Повітрофлотським мостом. Водій загинув на місці, а пасажиру відірвало руку. Потерпілий виявився іранським музикантом на ім'я Анільх Де Зжазоері.



