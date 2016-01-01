Каспаров пояснив, до чого призведе союз Трампа і Путіна

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Гаррі Каспаров

Російський опозиціонер припускає, що угода США та Росії викине на смітник інститути міжнародного права

Тринадцятий чемпіон світу з шахів, політичний діяч Гаррі Каспаров припускає, що через можливу угоду Дональда Трампа із Путіним під сумнів може стати існування таких глобальних інститутів, як НАТО та ЄС. Про це він повідомив у своєму інтерв’ю «Обозревателю».

«Поки ми бачимо очевидне бажання Трампа домовлятися, і пов'язано це бажання або з якимись зобов'язаннями, які у Трампа є перед російськими олігархами і Путіним, або з його нерозумінням світових проблем», – зазначив Гаррі Каспаров.

«Інститути міжнародного права, які з 1945-го року регулювали питання безпеки на нашій планеті і утримували людство від скочування до глобальної катастрофи, в недалекому майбутньому можуть бути викинуті на смітник. Такий буде ціна угоди з Путіним», – припускає найгірший сценарій розвитку подій на міжнародній арені чемпіон з шахів.

За словами Гаррі Каспарова, можлива угода Трампа із Путіним відкине світ на десятиліття або сторіччя назад.

«Відкине нас в епоху, коли світові питання вирішувалися главами великих держав. А концепція міжнародного права тоді існувала тільки в фантазіях утопістів», – резюмував політичний діяч.