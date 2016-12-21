Генерального аудитора НАТО знайдено мертвим із кулею в голові

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Ів Шанделон

Поліція схиляється до версії самогубства, але родина загиблого не вірить у це

Один із топ-функціонерів НАТО Ів Шанделон був знайдений мертвим минулої п'ятниці, 16 грудня, в бельгійському місті Анденн. Про це повідомляє Sudinfo.

Тіло чоловіка із кулею у голові було виявлено за 140 км від місця його роботи і за 100 км від міста Ленс, де він проживав. Поруч із тілом було знайдено незареєстровану зброю.

Поліція схиляється до версії самогубства. Шанделон був власником трьох одиниць зареєстрованої зброї, проте знайдений поруч пістолет йому не належав.

Шанделон виконував функції генерального аудитора НАТО і займався справами, пов'язаними з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. За словами людей з його оточення, останнім часом загиблий отримував «дивні дзвінки».

Сім'я загиблого не вірить у самогубство і заявляє, що Шанделон запланував родинний відпочинок на Різдво і новорічні свята.

Джерело: Європейська правда