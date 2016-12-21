Генерального аудитора НАТО знайдено мертвим із кулею в голові
- Сьогодні, 15:22
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Поліція схиляється до версії самогубства, але родина загиблого не вірить у це
Один із топ-функціонерів НАТО Ів Шанделон був знайдений мертвим минулої п'ятниці, 16 грудня, в бельгійському місті Анденн. Про це повідомляє Sudinfo.
Тіло чоловіка із кулею у голові було виявлено за
Поліція схиляється до версії самогубства. Шанделон був власником трьох одиниць зареєстрованої зброї, проте знайдений поруч пістолет йому не належав.
Шанделон виконував функції генерального аудитора НАТО і займався справами, пов'язаними з відмиванням грошей і фінансуванням тероризму. За словами людей з його оточення, останнім часом загиблий отримував «дивні дзвінки».
Сім'я загиблого не вірить у самогубство і заявляє, що Шанделон запланував родинний відпочинок на Різдво і новорічні свята.
Джерело: Європейська правда