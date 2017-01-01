Генпрокуратура: фрегат «Гетьман Сагайдачний» зламався невдовзі після ремонту
- Сьогодні, 06:12
-
Розсилка
Прокуратура вимагає стягнути з підрядника штраф в 668 тисяч гривень
Військовою прокуратурою Південного регіону України виявлено факт виходу з ладу дизельного двигуна фрегата ВМС України «Гетьман Сагайдачний» невдовзі після його ремонту.
Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.
Наголошується, що незважаючи на порушення умов контракту, підприємство-підрядник не усунуло дефекти двигуна за гарантією упродовж узгодженого терміну.
«Враховуючи можливі негативні наслідки для боєготовності ВМС ЗСУ та з метою усунення порушень закону військова прокуратура звернулась до суду із позовом про стягнення штрафних санкцій в інтересах держави на суму 668 тис грн», - додають в прокуратурі.
Нагадаємо, минулого тижня у плавучий док суднорементного заводу в Чорноморську вперше став на профілактичний огляд фрегат «Гетьман Сагайдачний». Фрегат є флагманським кораблем ВМС Збройних сил України.
Загальний кошторис ремонтних робіт становив 14 мільйонів 500 тисяч гривень.