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    Генпрокуратура: фрегат «Гетьман Сагайдачний» зламався невдовзі після ремонту

    • Сьогодні, 06:12
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    Фрегат &laquo;Гетьман Сагайдачний&raquo; є флагманським кораблем ВМС Збройних сил України
    Фрегат «Гетьман Сагайдачний» є флагманським кораблем ВМС Збройних сил України

    Прокуратура вимагає стягнути з підрядника штраф в 668 тисяч гривень

    Військовою прокуратурою Південного регіону України виявлено факт виходу з ладу дизельного двигуна фрегата ВМС України «Гетьман Сагайдачний» невдовзі після його ремонту.

    Про це повідомляється на сайті Генпрокуратури.

    Наголошується, що незважаючи на порушення умов контракту, підприємство-підрядник не усунуло дефекти двигуна за гарантією упродовж узгодженого терміну.

    «Враховуючи можливі негативні наслідки для боєготовності ВМС ЗСУ та з метою усунення порушень закону військова прокуратура звернулась до суду із позовом про стягнення штрафних санкцій в інтересах держави на суму 668 тис грн», - додають в прокуратурі.

    Нагадаємо, минулого тижня у плавучий док суднорементного заводу в Чорноморську вперше став на профілактичний огляд фрегат «Гетьман Сагайдачний». Фрегат є флагманським кораблем ВМС Збройних сил України.

    Загальний кошторис ремонтних робіт становив 14 мільйонів 500 тисяч гривень.

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