Генпрокуратура перевіряє втечу чотирьох екс-беркутівців до Росії

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Екс-беркутівці

Офіційних даних про те, що екс-беркутівці виїхали в Росію, немає

Генеральна прокуратура України перевіряє інформацію про втечу до Росії 4 екс-співробітників харківського спецпідрозділу «Беркут».

Про це заявив прокурор відділу ГПУ Олександр Ковальчук, повідомляє «112 Україна» .

«Ця інформація перевіряється. Зараз зроблено відповідні запити. У нас офіційних даних про те, що вони виїхали в Росію, немає», - зазначив Ковальчук.

При цьому він уточнив, що відповідна інформація має надійти від Держприкордонслужби України.

Як повідомлялося, звільнений Апеляційним судом Києва екс-беркутівець Віталій Гончаренко та ще троє його колишніх колег втекли до Росії.

Про це він та інші колишні співробітники харківського батальону «Беркут» заявили, опублікувавши відеозвернення в Youtube, яке записали нібито на території Росії.

На відеозаписі екс-беркутівці Олександр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков і Віталій Гончаренко прочитали розписаний по ролях текст, заявивши, що у 2013-2014 роках вони «виконували свій конституційний обов'язок», поскаржились на переслідування з боку влади, а також заявили, що «знаходитися в Україні їм стало просто небезпечно».

Двох із них - Олександра Бєлова та Віталія Гончаренка - підозрюють у вбивстві трьох майданівців 18 лютого 2014 у Кріпосному провулку, ще двох - у тому, що вони скинули з колонади на вулиці Грушевського 20 січня 2014 року двох мітингувальників.