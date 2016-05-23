Опубліковано відеозвернення екс-беркутівців, які втекли до Росії



Розсилка ВІДПРАВИТИ

На відеозаписі екс-беркутівці заявили, що у 2013-2014 роках вони «виконували свій конституційний обов'язок»

Звільнений Апеляційним судом Києва екс-беркутівець Віталій Гончаренко та ще троє його колишніх колег втекли до Росії.

Про це він та інші колишні співробітники харківського батальону «Беркут» заявили, опублікувавши відеозвернення в Youtube, яке записали нібито на території Росії.

На відеозаписі екс-беркутівці Олександр Костюк, Владислав Мастега, Артем Войлоков і Віталій Гончаренко прочитали розписаний по ролях текст, заявивши, що у 2013-2014 роках вони «виконували свій конституційний обов'язок», поскаржились на переслідування з боку влади, а також заявили, що «знаходитися в Україні їм стало просто небезпечно».

Двох із них - Олександра Бєлова та Віталія Гончаренка - підозрюють у вбивстві трьох майданівців 18 лютого 2014 у Кріпосному провулку, ще двох - у тому, що вони скинули з колонади на вулиці Грушевського 20 січня 2014 року двох мітингувальників.