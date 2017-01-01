Генпрокуратура зайнялась декларацією Олеся Довгого

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Досудове розслідування щодо Довгого здійснюється за ознаками ухилення від сплати податків

У зв'язку з дослідженням електронних декларацій парламентарів за 2015 рік у слідчих Генпрокуратури виникли питання до низки нардепів. Серед них опинився член депутатської групи «Воля народу» Олесь Довгий, йдеться у статті «Главкома» «У Луценка взялися за е-декларації дев'ятьох нардепів, у яких мільйони з'явилися невідомо звідки (СПИСОК)».

Довгий задекларував 1,7 млн гривень, 1,5 млн доларів, 100 тис. євро і 35 тис. фунтів стерлінгів готівки. При цьому різниця між доходами обранця за 1998–2015 рр. (11 млн 858 тис. 880 грн) становить 42 млн 832 тис. 76 грн.

Крім того, в е-декларації Довгого за 2015 рік також зазначено права власності на автомобіль Лексус вартістю 888 тис. 100 грн, який він придбав у 2011 році, корпоративні права в ПП «КВ Менеджмент» вартістю 15 млн грн та цінне рухоме майно (твори образотворчого мистецтва, наручні годинники тощо) без вказання їхньої вартості. Йдеться про 95 картин XIX–XXI ст., 10 статуй, 11 наручних годинників.

Досудове розслідування здійснюється за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 212 КК України (ухилення від сплати податків, зборів).

Детальніше читайте у статті «Главкома» «У Луценка взялися за е-декларації дев'ятьох нардепів, у яких мільйони з'явилися невідомо звідки (СПИСОК)»