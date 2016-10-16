Генсек НАТО поскаржився на втручання Росії у політичні процеси на Балканах

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Ми бачимо зростання впливу Росії в регіоні, ми це бачимо як в Чорногорії, так і в Сербії, - Столтенберг

Генеральний секретар Північноатлантичного альянсу Йенс Столтенберг поскаржився на посилення впливу Росії в країнах Балканського регіону. Про це він заявив на спільній прес-конференції з головою президії Боснії і Герцеговини Младеном Івановичем в Сараєво.

«Ми бачимо зростання впливу Росії в регіоні, ми це бачимо як в Чорногорії, так і в Сербії. Бачимо російське втручання в політичний процес перед виборами в Чорногорії. Ми стежимо за цим дуже уважно, працюємо з нашими партнерами на рівні секретних служб, звичайно ж, ми працюємо з партнерами НАТО в регіоні, включаючи Чорногорію і інших, ситуація аналізується спецслужбами», - заявив Столтенберг.

Як повідомлялося, Росія вже розпочала безпрецедентну інформаційну кампанію перед виборами до німецького Бундестагу в 2017 році. Одна з її рис – цілеспрямовані атаки на людей, які виступають проти агресії Росії, зокрема на Ангелу Меркель. Експерти стверджують, що, зокрема, буде запущено фейкові новини, для того щоб облити її брудом у сфері особистого життя. Головне завдання – представити Меркель в образі розпалювальниці війни і політика, який просуває не німецькі, а американські інтереси.

Раніше Європарламент ухвалив резолюцію щодо протидії російським ЗМІ. Резолюція має назву «Стратегічні комунікації ЄС як протидія пропаганді третіх сторін», її запропонувала польський депутат Ганна Фотига.

Уряд Чехії створить спеціальний підрозділ «проти фейковий новин». Офіційні особи прагнуть подолати поширення вигадок, які переважно стосуються теми мігрантів. За їхніми словами, ці вигадки тиражують сайти, які підтримує уряд російського президента Путіна.