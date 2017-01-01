Геращенко назвала божевільною ідею заборони абортів в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Ірина Геращенко

За словами віце-спікера, необхідно порушувати питання відповідальності чоловіків, які призводять до небажаної вагітності

Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко засудила законодавчу ініціативу про так звану заборону абортів.

Про це вона написала у Facebook.

Геращенко заявила, що «найбільше абортів роблять незаможні заміжні сільські жінки, які ще й часто страждають від домашнього насильства і пияцтва своїх чоловіків, від недоступності сучасних контрацептивів».

«Ось про що варто знати і думати деяким «законотворцям», що фонтанують божевільними законотворчими ініціативами. А від фракції БПП очікую офіційної реакції на законотворчу ініціативу її депутата про заборону абортів», – написала Геращенко.

За її словами, «вагітність має бути бажаною, відмова від аборту має бути свідомою – за переконаннями, а не через примус і заборону».

«Законодавча заборона збільшить кількість підпільних абортів, призведе до значного зростання смертності і захворюваності, каліцтв жінок, сирітства», – заявила Геращенко.

Вона наголосила, що «проти абортів, але це має бути вибір і усвідомлене рішення жінки».

За її словами, необхідно порушувати питання відповідальності чоловіків, які призводять до небажаної вагітності.

Нагадаємо, нардеп від БПП пропонує заборонити в Україні аборти за бажанням жінки.