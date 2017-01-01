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    Геращенко назвала божевільною ідею заборони абортів в Україні

    • Сьогодні, 12:40
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    Ірина Геращенко
    Ірина Геращенко

    За словами віце-спікера, необхідно порушувати питання відповідальності чоловіків, які призводять до небажаної вагітності

    Перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко засудила законодавчу ініціативу про так звану заборону абортів.

    Про це вона написала у Facebook.

    Геращенко заявила, що «найбільше абортів роблять незаможні заміжні сільські жінки, які ще й часто страждають від домашнього насильства і пияцтва своїх чоловіків, від недоступності сучасних контрацептивів».

    «Ось про що варто знати і думати деяким «законотворцям», що фонтанують божевільними законотворчими ініціативами. А від фракції БПП очікую офіційної реакції на законотворчу ініціативу її депутата про заборону абортів», – написала Геращенко. 

    За її словами, «вагітність має бути бажаною, відмова від аборту має бути свідомою – за переконаннями, а не через примус і заборону».

    «Законодавча заборона збільшить кількість підпільних абортів, призведе до значного зростання смертності і захворюваності, каліцтв жінок, сирітства», – заявила Геращенко.

    Вона наголосила, що «проти абортів, але це має бути вибір і усвідомлене рішення жінки».

    За її словами, необхідно порушувати питання відповідальності чоловіків, які призводять до небажаної вагітності.

    Нагадаємо, нардеп від БПП пропонує заборонити в Україні аборти за бажанням жінки.

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