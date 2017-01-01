Геращенко перерахувала досягнення Порошенка за три роки президентства

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Фото: Станіслав Груздєв, Главком Президент України Петро Порошенко

Вагомим підсумком трьох президентських років стало надання Украйні безвізового режиму, зазначила Геращенко

Віце-спікер парламенту, уповноважена президента з питань мирного врегулювання конфлікту на Донбасі Ірина Геращенко вважає найвагомішими досягненнями Петра Порошенка за три роки його президентства «відродження української армії і перемоги на дипломатичному фронті». Про це вона написала на своїй сторінці у Facebook.

«Три роки тому Петро Порошенко переміг на президентських виборах. Я вважаю найвагомішими його досягненнями відродження української армії і перемоги на дипломатичному фронті. Врешті-решт, це і є ключові завдання президента згідно з Конституцією – бути верховним головнокомандувачем, і ми маємо гідного верховного. І захищати Україну на міжнародній арені», – зауважила вона.

Геращенко зазначила, що бувала на десятках міжнародних зустрічей президента. «І можу стверджувати, що він відчайдушно бореться за Україну, відстоюючи наш суверенітет і територіальну цілісність», – заявила вона.

«Вагомим підсумком трьох президентських років стало надання Украйні безвізового режиму, але ж тут йдеться в першу чергу про проведені серйозні внутрішні реформи, в т.ч. у сфері прав людини, боротьби з корупцією, міграційної політики. Безвізовий режим нам не дали на блюдечку з блакитною кантовкою, ми провели реформи, і на це потрібна була політична воля парламенту, уряду і в першу чергу президента», – наголосила Геращенко.

Нагадаємо, що сьогодні, 25 травня, виповнюється три роки з дати обрання Порошенка президентом України.