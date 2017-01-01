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    Геращенко звозила на КПВВ «Майорськ» єврокомісара та посла ЄС в Україні

    • Сьогодні, 20:16
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    Христос Стиліанідіс
    Христос Стиліанідіс

    Офіційна зустріч продовжиться вже завтра в Києві

    Посол ЄС в Україні Хью Мігареллі та єврокомісар Христос Стиліанідіс відвідали на Донбасі КПВВ «Майорськ», а також ознайомилися з гуманітарною і безпековою ситуацію в регіоні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

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    «Донбас сьогодні також відвідав єврокомісар з гуманітарних питань Христос Стиліанідіс, який разом з послом ЄС в Україні Хью Мігареллі і міністром з питань Донбасу Вадимом Чернишом відвідали КПВВ «Майорськ»…Вже завтра у Києві матимемо більш предметну дискусію», - написала Геращенко.

    Нагадаємо, що сьогодні речниця Європейської комісії Майя Косьянчич повідомила, що Євросоюз не визнає так звані «паспорти» «Л/ДНР».

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    ЄС Єврокомісар Донбас
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