Геращенко звозила на КПВВ «Майорськ» єврокомісара та посла ЄС в Україні

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Христос Стиліанідіс

Офіційна зустріч продовжиться вже завтра в Києві

Посол ЄС в Україні Хью Мігареллі та єврокомісар Христос Стиліанідіс відвідали на Донбасі КПВВ «Майорськ», а також ознайомилися з гуманітарною і безпековою ситуацію в регіоні. Про це на своїй сторінці у Facebook повідомила віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко.

«Донбас сьогодні також відвідав єврокомісар з гуманітарних питань Христос Стиліанідіс, який разом з послом ЄС в Україні Хью Мігареллі і міністром з питань Донбасу Вадимом Чернишом відвідали КПВВ «Майорськ»…Вже завтра у Києві матимемо більш предметну дискусію», - написала Геращенко.

Нагадаємо, що сьогодні речниця Європейської комісії Майя Косьянчич повідомила, що Євросоюз не визнає так звані «паспорти» «Л/ДНР».