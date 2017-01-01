Євросоюз не визнав «паспорти» «Л/ДНР»

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В ЄС також вкотре запевнили у продовженні підтримки територіальної цілісності, суверенітету, єдності України

Указ президента Росії Володимира Путіна про визнання деяких «документів», виданих «ДНР» і «ЛНР», суперечить духу Мінських домовленостей. Про це заявила речниця Європейської комісії Майя Косьянчич.

«Указ не відповідає духу Мінських домовленостей», - наголосила речник Єврокомісії.

В ЄС також вкотре запевнили у продовженні підтримки територіальної цілісності, суверенітету, єдності України, а також повної імплементації Мінських домовленостей. «Документи для подорожей, видані так званими «Л/ДНР», не визнаються Європейським Союзом», - наголосила представник Єврокомісії.

Косьянчич також розповіла, що високий представник ЄС із зовнішніх справ та політики безпеки Федеріка Могеріні обговорила це питання із міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим напередодні у Мюнхені.

Нагадаємо, у суботу, 18 лютого, президент Росії Володимир Путін своїм указом визнав дійсними «документи», що засвідчують особу, а також «реєстраційні знаки транспортних засобів, видані терористичними організаціями «ДНР» і «ЛНР».

Водночас Білорусь відмовилася визнавати «паспорти» «Л/ДНР». «В'їхати наразі громадяни за цими документами в Республіку Білорусь на кордоні з Україною, Євросоюзом не можуть. Також буде порушенням законодавства і їхній в'їзд через російсько-білоруську ділянку кордону», – сказав офіційний представник Держприкордонкомітету республіки Антон Бичковський.

Крім того, Німеччина назвала «неприйнятним» рішення Росії визнати паспорти, видані сепаратистами у східних регіонах України.