Гіркін: Ніяких «ополченців» у «ДНР» немає. Там воюють найманці, які за гроші у своїх стрілятимуть

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Ігор Гіркін

Немає вже «ополчення». «Ополчення» закінчилося після Дебальцевого...

На боці «Л/ДНР» проти України воюють не «ополченці», як бойовики себе називали раніше, а найманці. Про це заявив «екс-міністр оборони «ДНР» Ігор Гіркін. Відео з його заявою розміщено на каналі «РОЙ ТВ» в YouTube.

«Немає вже «ополчення». «Ополчення» закінчилося після Дебальцевого... Це контрактники. Вони за свої ці 15 тисяч, які там дуже непогані гроші, якщо знадобиться, і в свій народ стрілятимуть. Там такий контингент у низці підрозділів. Там достатньо людей, яким узагалі на все начхати. І це не «ополчення», наголошую, це так звана регулярна армія», – заявив Гіркін.

Як повідомлялося, раніше терорист Гіркін визнав, що лише українська мова стримує агресію Росії і повне знищення української нації.