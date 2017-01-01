Глава Єврокомісії застеріг США від торгової війни з ЄC

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Жан-Клод Юнкер

Юнкер перейнявся відчуженням ЄС від США

Президент Європейської комісії Жан-Клод Юнкер побоюється відчуження Європи від США за президентства Дональда Трампа.

«Виникло якесь відчуження», - заявив він в інтерв'ю газеті Bild am Sonntag в суботу, 18 березня. Той факт, що Трамп схвалив вихід Великобританії з Євросоюзу і закликав інші країни наслідувати цей приклад, є «унікальним випадком», вказав політик. На його думку, існує потреба в інтенсивному діалозі з американською стороною.

Глава Єврокомісії застеріг США від торгової війни з Євросоюзом - вона б не відповідала інтересам жодної з сторін. Разом з тим, Юнкер закликав серйозно сприйняти «протекціоністський тон» адміністрації Трампа і бути готовим до відповідних заходів з боку американського керівництва.

Під час свого візиту в США федеральний канцлер Німеччини Ангела Меркель висловила надію на відновлення переговорів між ЄС і США про зону вільної торгівлі (TTIP). Вказавши на єдність Європейського Союзу, вона вказала, що не може бути мови про подібний двосторонній угоді між Німеччиною і США.