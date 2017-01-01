Глава Луганщини пропонує ввести у Сєверодонецьку військово-цивільну адміністрацію

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Глава Луганщини Юрій Гарбуз

На сьогодні є два варіанти вирішення конфлікту між керівництвом Сєверодонецька – Гарбуз

Голова Луганської військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз упевнений, що існує лише два способи розв’язання політичної кризи, що склалася у Сєверодонецьку. Про це він розповів під час інтерв’ю «Главкому».

На сайті Сєверодонецької міськради міським головою вказано Валентина Казакова. З іншого боку, у ЗМІ в.о. мера називають Сергія Зарецького, який підписує документи. Наразі у місті склався політичний конфлікт, який потребує негального вирішення. Для цього є два способи. «Голови міста немає. Коли депутатський корпус міськради розділений 50% на 50%, одне проти одного зчепилися, то і нормальних рішень упродовж останнього року вони не ухвалювали. Я розмовляв як з однією, так і з іншою стороною. Ні до чого вони не готові. Тому на сьогодні є два варіанти вирішення конфлікту: перевибори і міського голови, і міської ради або ж введення у місті військово-цивільної адміністрації. Принаймні щодо другого варіанту я звертатимуся до президента. Допоки у нас не завершиться конфлікт (війна на Донбасі. – «Главком»), це питання (конфлікту у міській владі Сєверодонецька. – «Главком») таким чином було б знято», – повідомив Гарбуз.

За словами глави Луганщини, у разі, якщо блокування роботи місцевої влади не припиниться, найбільш прийнятним буде введення військово-цивільної адміністрації у Сєверодонецьку. «Тобто якщо вони (місцева влада. – «Главком») таки почнуть роботу і ми побачимо якісь дії з боку місцевої влади, тоді будуть перевибори. Інакше, якщо нічого не змінюватиметься, створюватимуть військово-цивільну адміністрацію. Блокада роботи місцевої влади загрожує безпеці життєдіяльності території», – додав Гарбуз.

Детальніше читайте: Юрій Гарбуз: Пропонуватиму президенту ввести у Сєверодонецьк військово-цивільну адміністрацію