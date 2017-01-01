«Глава» окупованого Криму закликав оголосити Путіна диктатором



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Аксьонов закликав дати президенту РФ Володимиру Путіну більше повноважень

На даний момент Росія потребує такої форми правління, як монархія. Про це заявив «глава» окупованого Криму Сергій Аксьонов.

Про це, повідомляє «Інтерфакс».

«Нам така демократія в тому вигляді, в якому вона підноситься західними ЗМІ, не потрібна. (...) У нас є свої традиційні православні, духовні цінності (...). Сьогодні, на мій погляд, Росії потрібна монархія», – заявив Аксьонов в ефірі телеканалу «Перший Кримський».

За його словами, демократія, в умовах існування зовнішнього ворога, – «це зайве».

«Я маю на увазі не демократію, як її розуміють нормальні люди, а вседозволеність, як багато хто трактує режим демократії», – зазначив він.

Аксьонов також закликав дати президенту РФ Володимиру Путіну більше повноважень.

«Чому я кажу, що я – солдат президента? Тому що поки є зовнішній ворог, на мій погляд, необхідно єдиноначальність. Сьогодні у президента має бути більше прав, аж до, вибачте, диктатури», – сказав Аксьонов.

Нагадаємо, Крим, який окупувала Росія, недостатньо забезпечується деякими власними продуктами харчування.