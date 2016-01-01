Глава СБУ пов'язав авіакатастрофу Ту-154 і загибель посла у Туреччині



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Одночасна загибель такої кількості людей - це трагедія для держави, зазначив Грицак

Дві трагічні події - загибель російського посла в Туреччині і авіакатастрофа російського літака ТУ-154 матимуть наслідки для світової спільноти.

Таку позицію висловив глава СБУ Василь Грицак в ефірі ток-шоу «Hard Talk» телеканалу «112 Україна».

«Чи був це терористичний акт, чи якась несправність літака, я думаю, говорити ще зарано. У будь-якому разі, мені не подобається тільки той факт, що, дійсно, нещодавно загинув посол Росії у Туреччині при відомих усім обставинах, і сьогодні літак. Це може мати певні наслідки для світової спільноти», - сказав Грицак.

Він також висловив думку, що одночасна загибель такої кількості людей - це трагедія для держави.

«У мене дуже мало даних, щоб робити якісь неупереджені висновки, тим більше ми не розслідуємо цю справу і доступу до тих матеріалів у нас немає», - відзначив глава СБУ.

Він додав, що планується аналіз як загальнодоступних, так і закритих даних.

Літак Ту-154 зник з радарів в неділю вранці незабаром після вильоту з Сочі. На борту повітряного судна було 92 людини - військовослужбовці Збройних сил, а також артисти ансамблю імені Александрова і дев'ять представників російських ЗМІ. Літак прямував до Сирії на авіабазу Хмеймім.

Як повідомили в Міноборони РФ, людей, які вижили, в районі катастрофи військового літака Ту-154 в Чорному морі не виявлено.