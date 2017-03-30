Глава «Укрспецекспорту» із зарплатою у 579 тис. грн отримає матеріальну допомогу

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Компанія виділить своєму керівнику 727,5 тис. грн матеріальної допомоги – на лікування

Керівник державної компанії «Укрспецекспорт» Павло Букін у 2017 році почав отримувати зарплату, яка на 44% перевищила минулорічну – 579 тис. гривень. Це було зазначено у фінансовому плані підприємства, який передали на розгляд Кабміну, повідомляють «Наші гроші».

Також стало відомо, що «Укрспецекспорт» запланував виділити своєму керівнику ще й 727,5 тис. грн матеріальної допомоги на лікування. Методичні рекомендації Мінсоцполітики визначають зарплати для заступників нижче на 10–30% від зарплати керівника.

За фінансовим планом «Укрспецекспорту», в 2017 році заробітна плата адміністративно-управлінського персоналу зросте на 12% – середня 55 тис. грн щомісяця. Також на 12% зростуть виплати працівників – 33 тис. грн. На обслуговування автомобілів компанія планує витратити 5160 тис. грн, що на 12% більше видатків минулого року. Найбільше коштів піде на обслуговування Lexus LS570 – 330 тис. грн на рік.

Восени ці автомобілі компанія застрахувала без конкурсу в ПАТ «Страхова компанія «Країна». Цю компанію контролює президент Петро Порошенко і його бізнес-партнери – перший заступник голови парламентської фракції БПП Ігор Кононенко та перший заступник секретаря РНБО Олег Гладковський, який на цій посаді займається концерном «Укроборонпром». Саме концерну підпорядковується «Укрспецекспорт».

«Укрспецекспорт» також продовжить оренду двох Lexus LS460, користування якими обійдеться підприємству в 305 тис. грн на рік. Торік оренда була дешевшою майже на 20 тис. грн.

Компанія планує цього року придбати легкові авто, мікроавтобуси та автобус і продати половину наявного автопарку. В цілому «Укрспецекспорт» запланував у 2017 році дворазове зменшення чистого доходу від реалізації продукції – з 1,88 млрд грн до 903 млн грн. При цьому за рахунок зниження собівартості реалізації чистий фінансовий результат зросте на 6%, до 102 млн грн.

У лютому генеральним директором «Укрспецекспорту» було призначено Павла Буніна, який працює у «Укрспецекспорті» багато років, а в 2012-2013 році обіймав посаду заступника директора «Укроборонпрому», якому підпорядковується підприємство.

Як повідомлялося, голова Національного банку Валерія Гонтарева задекларувала 56,95 млн гривень доходів і 2,65 млн доларів заощаджень на банківському рахунку за 2016 рік.