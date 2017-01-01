Декларація Гонтаревої: 57 млн грн за рік та два автомобілі Porsche



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Валерія Гонтарева

У родини глави НБУ чимало землі та готівки

Голова Національного банку Валерія Гонтарева задекларувала 56,95 млн гривень доходів і 2,65 млн доларів заощаджень на банківському рахунку за 2016 рік. Про це свідчать дані Єдиного державного реєстру декларацій осіб.

Більшу частину доходу минулого року Гонтарева отримала від продажу частки в ICU Holdings Limited – 52,57 млн гривень, відсотки за вкладом в Укрексімбанку – 2,37 млн гривень, зарплата глави НБУ – 1,97 млн гривень. Її син Антон у 2016 році отримав 226,5 тис. гривень доходів (зарплата 52 тис. гривень, решта – відсотки).

Всі грошові активи Гонтарева і її сім'я зберігають виключно на банківських рахунках. У глави НБУ на депозиті в Укрексімбанку лежить 2,66 млн доларів (у декларації за 2015 рік було 1,831 млн доларів).

У попередній декларації Гонтарева ще декларувала 62 тис. гривень на рахунку в Ощадбанку, тоді як зараз цієї позиції немає.

Її син, як і раніше, має чотири рахунки: в Ощадбанку – 500 тис. гривень, в Альфа-банку (Україна) – 200 тис. гривень, в ПУМБі – 200 тис. гривень, у Приватбанку – 200 тис. гривень. Син Гонтаревої володіє 80% акцій ТОВ «Європивзбуд» і 33% акцій ТОВ «Вансер Груп».

У глави НБУ є дачний будинок (250 кв. м) та земельна ділянка (900 кв. м) у Київській області, а також квартира в Києві (106 кв. м).

Чоловік Гонтаревої Олег володіє земельною ділянкою площею 1750 кв. м (в 2015 був 2050 кв. м), будинком в Ірпені (396 кв. м). У 2016 році він купив земельну ділянку в Гореничах Київської області 2,5 тис. кв. м за 1,83 млн гривень і будинок 316 кв. м за 10,8 млн гривень.

Син, як і раніше, задекларував дві квартири в Києві, а також придбаний у 2016 році офіс у Києві площею 68,7 кв. м за 1,5 млн гривень.

Гонтарева, як і раніше, володіє двома автомобілями Porsche Panamera 2012 року випуску і Porsche Cayenne 2013 року. Чоловік Гонтаревої минулого року продав автомобіль Toyota Land Cruiser 2006 року випуску. У його доходах вказано інформацію про надходження 149 тис. гривень за продаж рухомого майна та 88,8 тис. гривень – нерухомого.

У 2016 році Гонтарева витратила 1,2 млн гривень на навчання сина (молодший син Микита навчається у British International School в Києві).

Як повідомлялося, прем'єр-міністр Володимир Гройсман задекларував 15,765 млн гривень доходів і заплатив понад 1,5 млн гривень податків за 2016 році.