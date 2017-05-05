Голлівудський актор Стівен Сігал став персоною нон грата в Україні



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Голлівудський актор Стівен Сігал

Стівену Сігалу заборонено в'їзд в Україну на 5 років

Заборону на в'їзд в Україну отримав голлівудський актор Стівен Сігал, який є другом президента Росії Володимира Путіна.

Служба безпеки України на п'ять років заборонила Сігалу в'їзд в Україну, про що йдеться у відповіді СБУ на запит «Апострофа».

«Керуючись ч. 1 статті 13 закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без громадянства» та статтею 7 Закону України «Про основи національної безпеки України», Службою безпеки України прийнято рішення про заборону в’їзду на територію України вказаній особі терміном на 5 років», - повідомили в СБУ.

У 2014 році актор виступав у Криму на фоні прапорів терористів «ДНР». У листопаді 2016 року Сігал отримав громадянство Росії.

Як повідомлялося, російській телеведучій та учасниці Comedy Woman Катерині Варнаві заборонили в'їзд в Україну на п'ять років.