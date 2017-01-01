СБУ заборонила російській телезірці перетинати український кордон
- Сьогодні, 11:16
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фото: star.korupciya.com
Варнава у 2016 році на концерті в окупованому Криму співала пісню про Путіна
Російській телеведучій та учасниці Comedy Woman Катерині Варнаві заборонили в'їзд в Україну на п'ять років.
Про це йдеться у відповіді СБУ на запит «Обозревателя».
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«Її дії суперечать інтересам забезпечення безпеки України», – пояснили виданню в СБУ.
У мережі є відео, в якому учасниці Comedy Woman співають пісню про президента Росії Володимира Путіна під час концерту в окупованому Криму у 2016 році.
Утім, 30 березня Comedy Woman провели шоу у Києві.
Прикордонники пояснили це тим, що не мали підстав не впускати гумористок в Україну.
Мовляв, у них не було вагомих доказів того, що гумористки відвідували окупований Крим, порушуючи встановлені українським законодавством правила.
З 2014 року Катерина Варнава – співведуча Сергія Притули у програмі «Хто зверху» на Новому каналі. Вона замінила Ольгу Фреймут.