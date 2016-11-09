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    Голова ДФС Насіров прикриває зухвалі схеми свого тестя, що є злочином, – Саакашвілі

    • Сьогодні, 22:16
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    Саакашвілі найближчим часом звернеться до НАБУ та поінформує правоохоронців про такий бік діяльності Романа Насірова

    Очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров прикриває зухвалі схеми свого тестя, власника однієї з найбільших в Україні будівельних корпорацій Олександра Глімбовського.

    Про це в ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» на телеканалі ZIK заявив екс-очільник Одеської ОДА, український політик Михайло Саакашвілі.

    «Є така компанія – «Альтіс-Холдинг», якою керує Олександр Глімбовський, тесть голови ДФС Насірова. Ця компанія вигравала державні тендери, але одного разу не виконала своїх зобов’язань щодо одного об’єкту в центрі Києва. Через це рахунки фірми заблокували. Рішенням суду», – стверджує політик.

    Михайло Саакашвілі заявив, що за його даними, ця структура досі винна держбюджету близько 5 млн гривень.

    «Але скоро Глімбовський створив дочірню компанію – «Альтіс-Спецбуд», та відкрив новий рахунок в «ОТП-банку». Цей міжнародний банк одразу ж повідомив ДФС про те, що до них вернулась «дочка» приватної установи із заблокованими рахунками. Але податківці замість того, аби заблокувати рахунки, просто приховало факт реєстрації нового підприємства тестя Насірова. А згодом ця компанія виграє держтендер майже на 200 млн гривень», – каже Саакашвілі.

    На переконання політика, з боку голови ДФС це є прямий посадовий злочин.

    «Він просто не реєструє фірми свого тестя, який вже був викритий у шахрайстві. Натомість фірма веде господарську діяльність. Це зухвала схема», – певен колишній голова Одеської ОДА.

    За словами Михайла Саакашвілі, він найближчим часом звернеться до НАБУ та поінформує правоохоронців про такий бік діяльності Романа Насірова.

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