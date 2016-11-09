Голова ДФС Насіров прикриває зухвалі схеми свого тестя, що є злочином, – Саакашвілі



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Саакашвілі найближчим часом звернеться до НАБУ та поінформує правоохоронців про такий бік діяльності Романа Насірова

Очільник Державної фіскальної служби Роман Насіров прикриває зухвалі схеми свого тестя, власника однієї з найбільших в Україні будівельних корпорацій Олександра Глімбовського.

Про це в ефірі програми «Перші про головне. Коментарі» на телеканалі ZIK заявив екс-очільник Одеської ОДА, український політик Михайло Саакашвілі.

«Є така компанія – «Альтіс-Холдинг», якою керує Олександр Глімбовський, тесть голови ДФС Насірова. Ця компанія вигравала державні тендери, але одного разу не виконала своїх зобов’язань щодо одного об’єкту в центрі Києва. Через це рахунки фірми заблокували. Рішенням суду», – стверджує політик.

Михайло Саакашвілі заявив, що за його даними, ця структура досі винна держбюджету близько 5 млн гривень.

«Але скоро Глімбовський створив дочірню компанію – «Альтіс-Спецбуд», та відкрив новий рахунок в «ОТП-банку». Цей міжнародний банк одразу ж повідомив ДФС про те, що до них вернулась «дочка» приватної установи із заблокованими рахунками. Але податківці замість того, аби заблокувати рахунки, просто приховало факт реєстрації нового підприємства тестя Насірова. А згодом ця компанія виграє держтендер майже на 200 млн гривень», – каже Саакашвілі.

На переконання політика, з боку голови ДФС це є прямий посадовий злочин.

«Він просто не реєструє фірми свого тестя, який вже був викритий у шахрайстві. Натомість фірма веде господарську діяльність. Це зухвала схема», – певен колишній голова Одеської ОДА.

За словами Михайла Саакашвілі, він найближчим часом звернеться до НАБУ та поінформує правоохоронців про такий бік діяльності Романа Насірова.