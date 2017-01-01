Голова Фонду держмайна Білоус подав у відставку

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Голова Фонду держмайна Ігор Білоус

Білоус заявив, що повернеться до того, чим займався до приходу на держслужбу

Голова Фонду державного майна Ігор Білоус подав у відставку.

Про це він написав на своїй сторінці в Facebook.

«Сьогодні я подав у відставку з посади голови Фонду держмайна України», - повідомив він.

«Багато ідей, а головне – міжнародні стандарти приватизації – моїй команді вдалось втілити. Деякі речі ми запустили вперше за 25 років», - заявив Білоус.

Він повідомив, що розроблений Фондом законопроект дозволить остаточно перевести процес приватизації з політичної в економічну площину.

«Ми почали цю реформу, продовжать її інші. А для мене прийшов час рухатись далі. Спочатку планую невелику перерву, проведу час з родиною. І невдовзі повернусь до того, чим займався до приходу на держслужбу», - сказав голова Фонду.

«З усіма знаннями і набутим досвідом своє завдання бачу в тому, щоб допомагати залучати інвестиції в Україну, сприяти її економічному розвитку», - підсумував Білоус.

Як повідомлялося, сьогодні шолова НБУ Валерія Гонтарева оголосила про те, що йде у відставку. Останній день її роботи – 10 травня. Інших змін у складі правління найближчим часом не відбудеться, додала вона.